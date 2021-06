Zomerchaos dreigt op Schiphol, minister volgens SP medeverantwoordelijk

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet druk zetten op Schiphol om oud-werknemers terug in dienst te nemen. Dat zegt Tweede Kamerlid Mahir Alkaya (SP) tegen NH Nieuws. De partij vreest voor chaos op Schiphol de komende zomer, door een gebrek aan ervaren personeel. Volgens Van Nieuwenhuizen is niet zij, maar Schiphol-topman Dick Benschop verantwoordelijk voor een veilig verloop van de zomervakantie.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya hoeft niet te rekenen op demissionair minister Van Nieuwenhuizen. Volgens haar is Schiphol zelf verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.

De Amsterdamse Alkaya vindt dat demissionair minister Van Nieuwenhuizen, als onderdeel van de regering en aandeelhouder van Schiphol, ervoor moet zorgen dat gedwongen ontslagen medewerkers alsnog in dienst komen. Duizenden arbeiders verloren als gevolg van de coronacrisis hun baan op Schiphol. Hun plaatsen worden nu in rap tempo ingenomen door 'onervaren uitzendkrachten', om de zomerdrukte het hoofd te kunnen bieden.

Schiphol maakt zich geen zorgen over zomerchaos en zegt goed voorbereid te zijn. Volgens Schiphol-topman Dick Benschop is al maanden geleden begonnen met het werven van personeel en kunnen nieuwe medewerkers deze zomer volledig opgeleid aan de slag gaan. Van Nieuwenhuizen zegt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecties op Schiphol komt uitvoeren, om erop toe te zien dat de veiligheid niet in het geding komt.

Op volle sterkte

Ook maakt de luchthavendirectie zich niet druk om een tekort aan beveiligers bij beveiligingsbedrijf I-Sec, waar momenteel sprake van zou zijn. Dat bedrijf roept medewerkers op om de komende twee weken extra te werken, in ruil voor een toeslag. Als de zomer losbarst, meent I-Sec volgens een interne mail op volle sterkte te zijn. Ook beveiligingsbedrijf CTSN zegt genoeg ervaren personeel in dienst te hebben.