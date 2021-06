KLM wil geen zomerstaking: deeltijdpersoneel hoeft toch niet extra te werken

KLM schrapt een bezuinigingsmaatregel om deeltijdwerknemers extra in te roosteren. De bedoeling was om het parttime grondpersoneel meer diensten te laten draaien, door hun uren over een werkweek te spreiden. Het zou KLM de inhuur van uitzendkrachten schelen en 7,5 miljoen euro per jaar besparen. Volgens FNV is KLM gezwicht voor een stakingsdreiging.