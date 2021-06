Lange rijen voor de teststraat: "Ik doe alles, zolang ik maar uit kan"

Het was druk vandaag in de wachtrij bij Testen voor Toegang. Vanaf vanavond hoeven clubs en kroegen niet meer de anderhalve meter afstand te hanteren, als bezoekers een negatieve test kunnen laten zien bij de ingang. "We hebben zolang gewacht om weer uit te kunnen, deze wachtrij kan er ook nog wel bij."

Bij meerdere teststraten van Testen voor Toegang liep de wachtrij vandaag op door technische problemen in het ICT-systeem. Bezoekers op de Huidenstraat in Amsterdam maakten zich er niet zo druk over. "Ik ben al lang blij dat we weer uit mogen. Vanavond gaan we naar de club en morgen naar een festival. Even in de rij voor een test vind ik echt helemaal prima," vertelt een bezoeker.

Een andere bezoeker vindt het ook geen probleem: "Ik wist wel dat hier een rij stond, maar ik vind het prima hoor. Vrienden op andere testlocaties hebben een uur gewacht. Deze test is 40 uur geldig, dus ik kan het hele weekend uit."

In de avond bleef het erg druk bij de testlocaties. "We hadden om 17.30 uur een afspraak, maar door de storing op andere locaties moeten we nog steeds twee uur wachten", laat een bezoekster van de teststraat aan de Wielingenstraat aan het begin van de avond weten aan AT5. "Ik werd bijna onwel hier."