Mi Oso wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2021

Mi Oso is een Surinaams woord dat ‘Mijn huis’ betekent. Het project bestaande uit 42 koop- en 84 sociale huurwoningen, is geïnspireerd op de culturele achtergrond van de grootste bevolkingsgroep in Zuidoost. In het project woont een mengeling van vele culturen, die samen een hechte community vormen.

"Of het nu sneeuwt, regent of zonnig is, met de veranda komt het buitenleven een stuk dichterbij.”

Inspiratie

Witte gevels, groene luiken en brede veranda’s kenmerken de eengezinswoningen. De sociale huurwoningen hebben een galerij die ook als een veranda is vormgegeven. Allebei geïnspireerd op de typische bouwstijl in Paramaribo, die op zijn beurt weer geïnspireerd is op de Hollandse bouwstijl. Dat is geen toeval, want winnend architect Jeroen Geurst komt jaarlijks in Suriname. "Ik raakte geïnspireerd door de architectuurstijl daar met veranda’s. Of het nu sneeuwt, regent of zonnig is, met de veranda komt het buitenleven een stuk dichterbij.”