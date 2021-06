Opnieuw zoektocht naar vermiste UvA-studente Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk

De politie heeft er nu meerdere dagen voor uitgetrokken, terwijl twee keer eerder een dag is gezocht naar de verdwenen studente. Volgens een woordvoerder van de politie is nu meer expertise beschikbaar, waardoor er langer kan worden gezocht.

Het recreatiegebied is afgezet met linten en wordt verder beveiligd met camera's, zodat de politie in de gaten kan houden of mensen het gebied betreden. "We doen een beroep op de recreanten en vragen ze het terrein niet te betreden tijdens het onderzoek."



Verslaggever Chantal Bos is bij het recreatiegebied en vertelt dat er nu in een ander gedeelte van het gebied wordt gezocht met onder meer een speurhond.