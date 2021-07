Stakende kinderopvangmedewerkers voeren actie tegen hoge werkdruk

Zo'n 132 kinderopvangorganisties uit Noord-Holland en Almere legden vandaag het werk neer uit onvrede over het door vakbond CNV bereikte CAO-akkoord met de werkgeversorganisaties. Op de Dam demonstreerden ze tegen de hoge werkdruk in de Kinderopvang.

"Als ik naar mijn werk ga, wil ik er voor de kinderen zijn. En niet met alle andere dingen die erbij komen", vertelt een actievoerder strijdbaar. "De groepen zijn alleen maar groter geworden en nu is ook de groepshulp nog wegbezuinigd", vertelt een ander. "De verhouding werk-privé is helemaal weg door de beschikbaarheidsdag", geeft weer een ander aan.

Zo'n 300 medewerkers uit de kinderopvang , buitenschoolse opvang en de voorschoolse & vroegtijdige educatie waren naar de Dam gekomen om hun protest kracht bij te zetten. Met spandoeken en toespraken werd luid duidelijk gemaakt dat het goed mis is met de werkdruk in de kinderopvang.

De FNV , die de staking organiseerde, voelt zich buitenspel gezet door de andere vakbondorganisatie CNV. De nieuwe CAO voldoet volgens de FNV niet aan de wensen van haar leden. "We willen dat er meer niet-groepsgebonden uren komen, dat de jaarurensystematiek en de beschikbaarheidsdag uit de CAO gaat. De groepshulp moet terug en er moet meer personeel bij", vat FNV bestuurder Debbie van Leiden de eisen samen.

De CNV wil ook dat de werkdruk wordt verminderd maar is blij met het bereikte CAO-akkoord. "Onze leden stemden in met het eindbod van de werkgevers. Wij spreken minister Koolmees van Sociale Zaken aan op de regels die de werkdruk veroorzaken. Er moet geld bij voor meer niet-groepsgebonden uren. Ook wilden wij de loonsverhoging van 0,5 procent eenmalig en 3 procent over de looptijd van de CAO binnenhalen", legt een woordvoerder van uit.

De FNV verwacht daarentegen geen snelle oplossing uit Den Haag. "Wij willen ook graag in gesprek met Den Haag. Maar dat gaat gewoon heel lang duren, zeker met een demissionair kabinet", reageert Van Leiden. De FNV gaat daarom door met acties. Op 8 juli organiseert de FNV een landelijke stakingsdag.