Kind zwaargewond door vallend hek tijdens werkzaamheden op schoolplein

Een 8-jarige leerling van basisschool de Zeven Zeeën in Noord is gisteren ernstig gewond geraakt nadat er een zwaar ijzeren hekwerk op hem is gevallen. De jongen, die Amin heet, werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Op het schoolplein van de basisschool, waar de hekken stonden, werden werkzaamheden verricht.

Op dinsdag kwamen veel boze ouders naar school om te vragen hoe het kan dat er op het schoolplein werkzaamheden zijn met een tractor, terwijl er ook veel kinderen buiten aan het spelen waren.

De ouders nemen deze situatie de school zeer kwalijk. "Ze zijn het schoolplein aan het uitbreiden tijdens het pauze-uur. Er stonden drie losse zware hekken en daartussen spelen kinderen. Daarnaast was er geen toezicht", vertelt een ouder. Een andere moeder vult aan: "Dat hek stond daar los. En ik dacht: dit is gevaarlijk voor de kinderen."

Situatie leerling stabiel

De moeder van de 8-jarige Amin laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat het haar kind gisteren met twee schedelbreuken en hersenletsel naar het ziekenhuis is gebracht en direct moest worden geopereerd. "Hij is nu stabiel en is bij kennis, maar hij heeft wel veel pijn." Daarnaast is Amin volgens zijn moeder ook niet te herkennen. "Zijn gezicht is helemaal opgezwollen en rood. Ook vroeg hij een paar keer wat er gebeurd was, want zelf weet hij niet meer."

Ook de moeder van Amin zag dat de situatie op het schoolplein gevaarlijk was. "Vier weken geleden heb ik dit nog gezegd tegen de juf van mijn zoon. Dat kwam toen bij de directie terecht, maar daar hebben ze niets tegen gedaan." De ouders zijn dan ook van plan juridische stappen te zullen nemen tegen de school.

Onderzoek inspectie

De directie van de school zegt niet te kunnen reageren op vragen, omdat er nu onder meer onderzoek gedaan wordt door de inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie).