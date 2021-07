Eigenaar club Nyx kritisch op regels: "Overheid neemt geen verantwoordelijkheid"

Eigenaar Rob de Jong van club Nyx in Amsterdam vindt dat de landelijke regering best wat meer zelfreflectie mag tonen over de werking van het Testen voor Toegang-systeem. Demissionair minister Grapperhaus waarschuwde de horeca vandaag dat er aan de deur strenger moet worden gecontroleerd, maar volgens De Jong doen de clubs dat al. "Grapperhaus, schaam je."

Dat het systeem van Testen voor Toegang niet waterdicht is, bleek vandaag nogmaals. Zeker tientallen mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus na feestjes bij roeivereniging Skøll en uitgaansavonden in club Nyx, ondanks dat ze aan de deur een geldige QR-code moesten laten zien. Dat bewijst namelijk dat een bezoeker van het evenement maximaal 40 uur van tevoren negatief is getest of al volledig is gevaccineerd. Waarschuwing Het RIVM meldde verder vandaag een verdubbeling van het aantal besmettingen, in alle regio's. Zeker bijna twintig procent van de besmettingen ontstond in de horeca. Reden voor demissionair minister Grapperhaus om de horecabranche een waarschuwing uit te delen. De controle op een geldig toegangsbewijs moet beter, vindt hij.

Dat schiet de eigenaar van een van die clubs waar besmettingen werden geconstateerd, Nyx in Amsterdam, in het verkeerde keelgat. Ook de overheid mag zelf wel wat meer reflectie tonen op hun eigen ingerichte testsysteem, zegt Rob de Jong. Hij geeft toe dat het onder meer bij hem de afgelopen tijd is misgegaan met besmettingen, maar zegt er alles aan te doen om volgens het protocol van Testen voor Toegang te werken. Dat wil zeggen: iedereen bij de ingang controleren op een geldig toegangsbewijs en of dat bewijs ook bij die persoon past. "99 procent van de clubs heeft dit goed op orde", aldus De Jong. De Jong kreeg gisteren een telefoontje van de GGD met het nieuws dat er bezoekers van zijn club besmet zijn geraakt:

Niet waterdicht "Het systeem is niet waterdicht, dat was in het begin al zo", zegt de clubeigenaar. "Maar dan gaat Grapperhaus rigoureus zeggen dat dit laatste waarschuwing is voor de horeca. Schaam je. Neem verantwoording als overheid en schuif het niet af naar de horeca." Als voorbeeld noemt hij de beslissing van demissionair minister De Jonge om mensen na een Janssen-prik direct toegang te laten geven tot een evenement, terwijl de bescherming tegen het virus pas weken later voldoende is opgebouwd. "Iemand die 's middags een vaccinatie met Janssen heeft gehad, mag 's avonds bij mij in de club staan en heeft dus een geldige QR-code."

Quote "Wij en ook de bezoekers zouden er vanuit moeten kunnen gaan dat wat de overheid bedacht heeft oké is" Rob de Jong, clubeigenaar

En dat steekt de clubeigenaar. Want hij als club kan vanwege privacyredenen ook niet zien of diegene vandaag pas zijn of haar prik heeft gehad. "Wij en ook de bezoekers zouden er vanuit moeten kunnen gaan dat wat de overheid bedacht heeft oké is. Maar als het niet klopt, neemt de overheid nul verantwoording. Wij als horeca krijgen gelijk de zwarte piet toebedeeld." Op die regel met de Janssen-prik kwam het demissionaire kabinet overigens vandaag wel terug. Nu is alsnog besloten om een wachttijd van twee weken in te stellen voordat een gevaccineerde naar een evenement kan. Volgens demissionair minister De Jonge was het direct 'dansen met Jansen' ingevoerd om meer jongeren over de streep te trekken om een prik te halen.