Peter R. de Vries overleden

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie zojuist bekendgemaakt, schrijft RTL Nieuws. De Vries werd vorige week dinsdagavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam en lag sindsdien zwaargewond in het ziekenhuis.

Nabestaanden verklaren: "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben, overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: 'On bended knee is no way to be free'. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar. De familie, partner en naasten willen zijn overlijden in alle rust verwerken en wij vragen iedereen met klem om dat te respecteren. Verdere informatie over hoe het afscheid van Peter zal verlopen en wat daarbij de wensen van de familie en zijn partner zijn, volgt wanneer hierover is besloten."

Neergeschoten

De aanslag gebeurde rond 19.30 uur nadat De Vries de studio van RTL Boulevard had verlaten. Hij werd van dichtbij neergeschoten en vermoedelijk in het hoofd geraakt. De Vries is vervolgens naar het VUmc gebracht waar hij 'vocht voor zijn leven', aldus RTL-directeur Peter van der Vorst vorige week woensdagavond.

Twee verdachten, een 35-jarige Poolse man en een 21-jarige Rotterdammer, zitten momenteel vast. Een derde man die op de avond van de aanslag werd opgepakt is weer vrijgelaten; hij is geen verdachte meer.

'Laffe en brute aanslag'

Over het motief kan of wil de politie nog altijd niets zeggen. Burgemeester Halsema noemde het woensdag in de gemeenteraad 'een laffe en brute aanslag': "Peter heeft bewonderaars in alle kringen van de samenleving en is geliefd in ons land. Deze aanslag op zijn leven heeft onze stad geschokt en wij zijn woedend en vastberaden."