Politie toont vernieler kroonluchter nachtclub Rembrandtplein nu herkenbaar

Tijdens een avondje uit in de lampen hangen. Een nog onbekende man neemt die uitdrukking wel heel serieus. Een kroonluchter van een uitgaansgelegenheid aan het Rembrandtplein moet het in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september ontgelden wanneer de verdachte eraan gaat hangen. De man kreeg van de politie in het opsporingsprogramma Bureau 020 twee weken de tijd om zich te melden, maar deed dit niet. Vandaar dat ze de verdachte nu herkenbaar tonen.

''Rond 04.30 uur klimt de man op de eerste etage over de balustrade van de nachtclub aan het Rembrandtplein. Hij pakt de buitenrand van de kroonluchter en zet hem in beweging. Hij laat de lamp los en loopt dan weg in de richting van een groepje mensen'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op de beelden is te zien hoe de man terug komt lopen, opnieuw over de balustrade klimt en de kroonluchter vastpakt, maar nu gaat hij eraan hangen. Terwijl hij aan de lamp in het trapgat hangt doet hij een zogenaamde pull-up, hij trekt zijn lichaam omhoog. Door de capriolen van de man is de kroonluchter flink uit zijn verband getrokken.

''De verdachte kreeg twee weken de tijd om zich te melden bij ons, maar deed dit niet, daarom laten we hem en zijn capriolen nu herkenbaar zien. De schade aan de kroonluchter is groot en daarom willen wij graag weten wie deze man is'', besluit Stor.