Enkele clubs dit weekend dicht: "Vinden het niet verantwoord om open te gaan"

Onder meer Club Nyx en het aangrenzende Café Exit blijven dicht. En dat terwijl ze pas net weer open mochten. "Het is niet zomaar iets, we waren net drie dagen uitverkocht", vertelt eigenaar Rob de Jong aan NH Nieuws/AT5. Dat doet hij overigens via Skype, omdat hij zelf positief is getest op het virus. "Alleen met de besmettingen onder het personeel en de mensen die negatief hadden getest maar wel klachten hadden, vond ik het gewoon niet verantwoord om open te gaan."

Open

Andere clubs gaan vooralsnog dit weekend wel open, zoals bijvoorbeeld de WesterUnie. "Wij gaan gewoon open dit weekend, vertelt programmeur Bart Elshof. "We hebben afgelopen weekend geen belletjes gehad van de GGD of van bezoekers of personeelsleden die besmet zijn geraakt."

"We hebben wel gezegd dat we alle crew, alle artiesten en al het personeel getest moet worden", gaat hij verder. "We willen niet dat iemand vanuit ons of vanuit de organisatie, de bezoekers die allemaal moeite hebben gedaan om niet besmet te worden, alsnog te besmetten. En als we dat doen en alle bezoekers zijn getest, voorzien wij niet veel problemen, en hebben we er weer heel veel zin in. "

Het Skatecafé blijft open, maar vanwege de besmettingen alleen als restaurant en niet als club.