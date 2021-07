Amsterdammer (32) gepakt voor bedreigen van terrasgangers met mitrailleur op Bijlmerplein

Een 32-jarige Amsterdammer die er van wordt verdacht een groep mensen op een terras te hebben bedreigd op het Bijlmerplein met een mitrailleur, is zaterdagavond 26 juni opgepakt. Dat meldt de politie.

De politie kreeg die avond rond 20.00 uur een melding binnen over een klant die meerdere mensen in een café zou hebben lastiggevallen en uitgescholden na een conflict in de zaak. Een medewerker zou zelfs zijn mishandeld.

De verdachte verliet het café, maar keerde daarna terug met een vuurwapen. Hij richtte dat op de mensen op het terras en dreigde daarbij om te schieten. Dat deed hij uiteindelijk niet, en uiteindelijk hielden agenten de man aan op de Flierbosdreef. Op de achterbank van een auto werd een sporttas aangetroffen met daarin een mitrailleur.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit nog steeds vast. De politie roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844.