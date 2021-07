Man die GVB-chauffeur bedreigde in Nieuw-West nu herkenbaar in beeld

De politie is op zoek naar een jonge man die het eind februari aan de stok heeft met een buschauffeur van het GVB. De verdachte wil een aantal haltes gratis meereizen. Als de bestuurder aangeeft dat dat niet mag krijgt hij forse bedreigingen naar zijn hoofd. De politie gaf de verdachte in het opsporingsprogramma Bureau 020 twee weken de tijd om zich te melden. Dit deed hij niet en daarom staat hij nu herkenbaar op beeld.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte eind februari rond 14.30 uur de bus instapt ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat in Geuzenveld. ''De verdachte wil graag zonder te betalen meereizen naar station Sloterdijk, maar daar gaat de bestuurder niet mee akkoord. De verdachte stapt even uit, komt daarna terug de bus in'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Er vindt een woordenwisseling plaats waarbij de verdachten gebaren maakt met zijn hand. De jongen stapt vervolgens uit, loopt weg in de richting van de Aalbersestraat en verdwijnt uit het zicht.