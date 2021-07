Guilty Pleasure Festival volle bak weer aan het afbouwen: "Het is pijnlijk"

Alles stond al helemaal klaar om vandaag los te kunnen gaan op het Guilty Pleasure Festival in Zuidoost. "Gisteren was ik verbaasd, vannacht was ik verdrietig en vandaag ben ik wel een beetje tegen het boze aan", vertelt organisator Wouter Flipse.

Volgens Flipse is het een rumoerig jaar geweest. "We hoorden nu een maand van tevoren dat het door zou gaan en het was lastig om aan personeel te komen. We hebben keihard moeten knokken om dit voor elkaar te krijgen. Het heeft er nog nooit zo mooi uitgezien, en dat maakt het extra wrang dat je een avond van tevoren te horen krijgt dat je de stekker eruit moet trekken. Het voelt gewoon kut."