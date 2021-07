Woningen Haarlemmerdijk tijdelijk ontruimd wegens gaslek

Een aantal woningen op de Haarlemmerdijk is vanochtend ontruimd geweest vanwege een gaslucht. Agenten kwamen de gaslucht op het spoor na een melding over een verward persoon.

De verwarde persoon had medische hulp nodig en is overgebracht naar een ziekenhuis.

Daarop werd besloten om meerdere woningen in de straat te ontruimen. Onderzoek wees uit dat een verward persoon de gaskraan in een van de woningen had opengedraaid. Rond 11.45 uur kon de gaskraan worden dichtgedraaid.

