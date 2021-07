Rus beroofd van bijna 40 duizend euro tijdens aankoop van bitcoins

Een 33-jarige Rus is op gewelddadige wijze van bijna 40 duizend euro bestolen toen hij bitcoins wilde kopen. Het slachtoffer, een handelaar in cryptomunten, heeft in oktober 2018 een afspraak in een hotel in het Centrum. Op een kamer in het hotel wordt hij vastgebonden en krijgt een vuurwapen op zich gericht. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deelt de politie beelden van de verdachten.

''Drie mannen bestelen het slachtoffer in de hotelkamer op gewelddadige wijze van het geld dat hij bij zich heeft'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. ''Direct na de diefstal start de recherche een onderzoek. Omdat er vervolgens eerst verschillende onderzoeksrichtingen moeten worden uitgelopen, mogen de beschikbare beelden van de verdachten niet direct extern gedeeld worden. Het onderzoek is nu echter op een punt beland van de hulp van het publiek wel gevraagd kan worden en we hopen dat mensen ons nu alsnog kunnen helpen.''

Op de beelden is te zien hoe een van de verdachten op 8 oktober door de lobby richting de receptie van een hotel aan de Oosterdoksstraat loopt. Hij telt een stapel bankbiljetten uit op de counter en geeft deze aan de medewerkster. Die overhandigt hem vervolgens een kamersleutel in de vorm van een pas. Te zien is hoe hij vervolgens de lift pakt richting een van de hotelkamers. Op de verdieping waar hij uitstapt is hij later weer te zien, dan heeft hij een gasfles in zijn hand.

''In de door deze verdachte gereserveerde en betaalde kamer vindt later de gewelddadige diefstal plaats. Daar is die verdachte niet direct bij betrokken, maar hij heeft dus wel de hotelkamer geregeld. Ook de drie verdachten die het slachtoffer wel daadwerkelijk beroofden, zijn vastgelegd als ze door het hotel naar die kamer op weg zijn. Dit gaat om de verkoper van de cryptomunten en twee andere mannen'', zegt Stor.