Zomers weer op komst: dit weekend wordt het tot wel 27 graden

Voordat het zover is, valt tot en met donderdag veel regen en zal het bewolkt blijven. Vanaf vrijdag zal het stoppen met regenen en komt de zon tevoorschijn. Vrijdag en zaterdag zal de temperatuur schommelen tussen de 23 en 27 graden.

Volgende week wordt het echt genieten, want dan komen de temperaturen uit tussen de 23 en 29 graden. "Het is dan ook prima strand- en zwembadweer en ook de barbecue kan weer aan. Pas later in de week neemt de buienkans weer toe", aldus Weeronline.nl.