Storing bij GGD: online testafspraak maken kan niet, telefonisch wel

Door een storing van de GGD-website is het momenteel niet mogelijk om online een test te boeken, laat een woordvoerder van GGD Amsterdam weten. Wel kunnen Amsterdammers nog telefonisch een test inplannen via de afsprakenlijn van de GGD.

Wie een test probeert te boeken, krijgt het bericht 'geen testplaats gevonden' te zien. Volgens de woordvoerder is er nog genoeg plek in Amsterdam. Hoelang de storing gaat duren is nog onduidelijk. "We proberen het nu op te lossen", aldus een woordvoerder van GGD.