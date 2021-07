Aantal coronabesmettingen afgelopen week met 754 procent gestegen

Het aantal positieve coronatests in Amsterdam-Amstelland is in week 27 (5 juli t/m 11 juli) met 754 procent gestegen ten opzichte van de week ervoor. Alle stadsdelen, behalve Zuidoost, bevinden zich nu in het hoogste risiconiveau: 'zeer ernstig'. Dat blijkt uit nieuwe weekcijfers van de GGD Amsterdam.

Het risiconiveau 'zeer ernstig' betekent dat er meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners geregistreerd zijn. In Zuidoost waren er vorige week 214 nieuwe besmettingen, waardoor het stadsdeel nog onder het hoogste risiconiveau valt. In stadsdelen Zuid (1295) en West (1277) is de grootste toename in positieve testen.

Brandhaard

In totaal zijn er deze week 5.646 duizend coronabesmettingen bijgekomen. Vorige week waren dat er nog 673. Daarmee blijft Amsterdam de grootste coronabrandhaard van het land. Vandaag werden er 1461 positieve tests gemeld in de regio Amsterdam. De laatste paar dagen schommelt het aantal meldingen rond dat getal.