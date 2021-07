Collega-journalist Saskia Belleman: "Een tweede Peter R. de Vries is er niet"

Ergens had ze zijn overlijden wel zien aankomen. "Iedereen weet dat als je door je hoofd geschoten wordt, de schade zó groot kan zijn dat het een wonder kan heten als je het overleeft. Maar ik begon de laatste dagen net te denken dat het wat voor Peter zou zijn om hier doorheen te komen. Om over een tijdje gewoon op de oude manier bezig te gaan... In die zin kwam zijn overlijden wel onverwacht."

Belleman kwam De Vries vaak tegen in de rechtszaal. "Hij zat er vaak als journalist, maar ook als vertrouwenspersoon. We spraken elkaar met regelmaat; het is toch een klein wereldje in de misdaad- en rechtbankverslaggeving. Dat er nu een van ons gewoon wegvalt, hakt er bij alle collega's in."

Peter R. de Vries was een collega die Belleman bewonderde. "Mensen wisten dat als Peter zijn tanden in een zaak zette, in de vermissing van een dierbare, dat er dan op z'n minst schot in kwam en misschien wel een oplossing. Daar kunnen de ouders van Nicky Verstappen, van Milica van Doorn en van Tanja Groen over meepraten. Hij bracht beweging in dingen die muurvast leken te zitten; die nooit opgelost leken te worden. Als Peter zich ergens in vastgreep, gebéurde er iets."

"Peter R. de Vries was een crimefighter pur sang", vervolgt de rechtbankverslaggever. "Een tweede Peter R. de Vries is er niet; hij was in heel veel opties uniek."

Belangrijk voor nabestaanden

Voor buitenstaanders kon De Vries wellicht wat gereserveerd overkomen. "Maar voor de mensen die hij hielp, was hij de warmte zelve. Hij betekende zóveel voor ze. Dat zag ik wel in rechtbanken", vertelt Belleman, "dan vlogen ze hem zo om de hals. Dat vond hij ongemakkelijk, maar hij was zo belangrijk voor hen. Ik kan me voorstellen dat het er bij hen ook enorm inhakt."

Voor sommigen kwam het misschien als een verrassing dat De Vries ook enorm veel humor had. "Ja, dat had hij absoluut", herinnert Belleman zich met een lach. "Dat liet hij niet altijd zien, in de omgeving waar we waren was het ook niet altijd gepast - je gaat geen grapjes maken naast rouwende nabestaanden."

Waar wel vaak ruimte voor was, was praten over rechtszaken. "Dat ga ik wel missen. We waren het lang niet altijd met elkaar eens. Als het inhoudelijk over zaken ging, was het heel prettig om met hem te praten. Hij zag het scherp en had observaties waarvan ik soms dacht: 'Verdomd, zo had ik het nog niet gezien.' Uit die observaties bleek zijn immense ervaring en dat zal ik gaan missen."