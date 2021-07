Tweeduizend jaar oude dierenmummies door de scan in het Amsterdam UMC: "Het is wel apart"

Het Amsterdam UMC in Zuidoost heeft bezoek gehad van misschien wel de oudste patiënt ooit. Zo'n 2000 jaar oud zijn ze, de dierenmummies die zijn onderzocht door middel van een CT-scans en röntgenfoto's. Op deze manier krijgen de onderzoekers veel informatie over de mummies zonder ze te beschadigen.

In het oude Egypte werden niet alleen mensen, maar ook dieren soms gemummificeerd. Roel Jansen, radiologisch laborant van het UMC heeft ervaring met het maken van röntgenfoto's van mummies, maar het blijft een aparte gewaarwording. "Het is een leuke manier om de kennis die je normaal gebruikt, om nu toe te passen op een hele andere tak in de wetenschap", vertelt Jansen.