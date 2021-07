360 sleutelbossen op straat om aandacht te vragen voor daklozen: "Het is ironie"

Wie deze week een sleutelbos op straat vindt moet niet raar opkijken, de vertegenwoordigers van kunstplatform Power of Art House en straatkrant Z! hopen namelijk dat de 'vinders' van de sleutels de persoonlijke verhalen van daklozen zullen lezen en zich bewust zullen worden van hun situatie: ''Dit is een sleutel zonder huis.''

Het project 'Home Sweet Homesless' is bedoeld om aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van de daklozen. Volgens de initiatiefnemers heeft de coronacrisis veel invloed gehad op daklozen, onder meer doordat de lege straten minder inkomsten voor hen betekenden en er vanwege de coronamaatregelen noodopvanglocaties moesten komen. Door de recente sluiting van de noodopvang in Amsterdam is de situatie zelfs nog schrijnender geworden.

Het cijfer 360 is niet zomaar uit de lucht gegrepen: deze illustreren de verhalen van tien dakloze Amsterdammers en vertegenwoordigen de ruim 36.000 dakloze mensen die Nederland in 2020 telde. Ook is er bewust voor een sleutel gekozen. Volgens de hoofdredacteur van straatkrant Z! Hans van Dalfsen geeft dit voorwerp namelijk de ironie weer: ''Je denkt, er ligt een sleutelbos. Wauw, er zit van alles aan. Het zal een rijk iemand zijn, Niet alleen qua geld maar sociaal ook. Dan kom je erachter als je dat gaat bekijken dat het van iemand is die op straat leeft.''