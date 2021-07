Advocaten bepleiten vrijspraak in moordzaak advocaat Wiersum

De advocaten vinden dat er breder naar de zaak moet worden gekeken dan justitie nu doet. Zo betwisten zij dat het om een goed voorbereide actie gaat, zoals het OM schetst. Aangenomen wordt dat Wiersum is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi terechtstaat.

Volgens advocaat Gerald Roethof droeg Wiersum een kostbare Rolex, een horloge waarop bendes in grote steden het vaker hebben voorzien. Zo werden ook Nikkie de Jager en René van der Gijp op professionele wijze beroofd van hun Rolex, waarbij niet is geschoten, aldus de raadsman. Ook in de zaak waarbij Bas van Wijk werd doodgeschoten draaide het om een nep-Rolex, waarmee Roethof wil aangeven om niet te snel conclusies te trekken.

Bewijs

Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 doodgeschoten toen hij van zijn woning naar zijn auto liep aan de Imstenrade in Buitenveldert. Het Openbaar Ministerie zegt overweldigend bewijs te hebben voor de moord op Wiersum. Zo is er dna-onderzoek, telefoongegevens en zijn er beelden van de schutter. Op die beelden is te zien dat de schutter een vreemd loopje heeft. Volgens het OM komt dit overeen met de medische afwijking aan de voet van Moreno B., maar volgens de advocaat klopt dat niet.

De verdachten zeggen niks in de rechtbank en beroepen zich op hun zwijgrecht. Volgens Roethof is dat mede ingegeven uit angst, want "wie praat, die gaat". In een eerdere zitting verklaarde Moreno B. wel dat hij onschuldig is. De zaak is extra beladen na de aanslag op Peter R. de Vries, die de vertrouwenspersoon was van Nabil B.

De zaak gaat morgen verder. Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog niet bekend.