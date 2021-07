Inzamelingsactie voor rugbyrolstoel van 13.000 euro: “Alleen dan kan ik naar het EK”

Om een plek voor het EK rolstoelrugby te kunnen verzekeren moet de 29-jarige Emilio Moes eerst een nieuwe op maat gemaakte rolstoel kopen. Zijn oude is namelijk te versleten. Maar met een prijskaartje van 13.000 euro is dat niet zo makkelijk. Binnen een week moet hij nog honderden euro's inzamelen.

Rolstoelrugby is de passie van de 29-jarige Emilio Moes. Hij werd geboren met de spierziekte Arthrogryposis Multiplex Congenita (A.M.C) en de hartafwijking Morbus Ebstein, maar dat weerhoudt hem niet van professioneel sporten. Zes jaar geleden begon hij aan rolstoelrugby. ''Dat contactmoment, stoel tegen stoel, dan voel je je gewoon zó sterk. Het is een moment wanneer er eens geen nadruk ligt op de handicap, maar juist op het kunnen.''

Inmiddels is hij niet meer weg te slaan van het veld. Zo wist hij een plek in de Nederlandse selectie voor het EK te bemachtigen. Eerst stond Nederland nog onderaan de wereldranglijst, maar inmiddels hebben ze teruggevochten en zijn ze geplaatst voor de poule A van het EK, de hoogste die er is.