Moeder van vermiste Deborah Rosiek komt afscheid nemen: "Bedankt dat je zoveel voor ons hebt gedaan"

Rosiek was zwanger van een tweeling toen zij in 2003 verdween. Ze is nooit meer teruggevonden, haar familie tastte in het duister over de moordernaar. "Peter wist wie het was, het was een vriend van haar. Hij is toen een paar dagen lang bij zijn deur gaan wachten om met hem te praten, want hij wilde met niemand praten", herinnert de moeder zich. "Mijn dochter is nooit gevonden, ik heb nooit afscheid kunnen nemen."