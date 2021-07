Aantal ww-uitkeringen voor derde maand op rij gedaald

Voor de derde maand op rij daalt het aantal ww-uitkeringen in Groot Amsterdam. De daling is vergelijkbaar met Nederland als geheel.

Volgens het UWV neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe en wordt deze als gemiddeld getypeerd. Dit betekent dat het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures over het geheel genomen in evenwicht is. De arbeidsmarkt lijkt zich daarmee te hebben hersteld van de coronacrisis.

Daling

Het aantal ww-uitkeringen in Groot Amsterdam daalde met 1.147, waarmee de teller eind juni uitkwam op 23.715. Deze daling van 4,6 procent is vergelijkbaar met Nederland als geheel, waar het aantal ww-uitkeringen de afgelopen maand met 4,5 procent daalde naar 238.400. Ook op jaarbasis is de daling van het aantal ww-uitkeringen in Groot Amsterdam (-17,7%) vergelijkbaar met landelijk (-20,7%).

Het UWV stipt aan dat er per beroepsgroepen nog veel verschillen zijn als het aankomt op werkgelegenheid. Zo was de arbeidsmarkt in het 1e kwartaal van dit jaar voor ICT’ers zeer krap, terwijl die voor creatieve en taalkundige beroepen juist ruim was. Verwacht wordt dat de spanning op de arbeidsmarkt de komende maanden verder toeneemt.