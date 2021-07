Sekswerk in coronatijd: van 150 klanten per week naar 2

Sekswerkers mogen sinds half mei hun werkzaamheden weer oppakken. Een opluchting, want door de lockdowns moesten ze noodgedwongen stoppen met werken. Tijdens de pandemie brak een stressvolle periode vol onzekerheid aan, want hoe houden ze het hoofd boven water?

Rekeningen die niet betaald kunnen worden stapelen zich op, sekswerkers keren massaal terug naar hun thuisland óf gaan illegaal verder met werken vanuit hun huis of een hotel. Voor de seksindustrie is in ieder geval één ding duidelijk: ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Twee weken later hebben de twee alles uitgewerkt en via de babbelbox een gesproken advertentie neergezet voor trio’s. "Dit vonden wij een veilige manier van werken en het liep meteen als een trein. Op een gegeven moment kreeg zij een vaste relatie en is ze gestopt, toen ben ik in mijn eentje doorgegaan", vertelt Shirley.

‘Mijn naam is Shirley*, ik ben bijna 40 jaar en werk al twintig jaar als sekswerker. Ook houd ik mij al zo’n vijf jaar bezig met activisme en zit ik bij verschillende belangenverenigingen voor sekswerkers. Vroeger was ik een hele grote slet. Punt. Na het stappen zei een vriendin van mij tegen mij: “We zijn gek, we moeten er gewoon geld voor gaan vragen.” Dat vond ik een heel erg goed idee."

Tijdens de lockdown had Shirley naar eigen zeggen maximaal twee klanten per week. "Dat is natuurlijk een enorm verschil. Ondanks dat ik wel recht had op de TOZO, ben ik toch stiekem doorgegaan met werken. Omdat ik de steun ontving kon ik niet te veel opvallen, vandaar dat ik ervoor heb gekozen om maximaal twee dates per week te hebben."

"Ik heb een stuk of twintig à dertig vaste klanten, in de lockdown heb ik ongeveer één date in de week gehad. Voor corona had ik, natuurlijk ook omdat ik gangbangs deed, veel meer klanten. Ik deed zo’n drie gangbangs in de week en dat zijn dan al snel zo’n honderdvijftig mensen."

"In deze tijd ben ik heel erg teleurgesteld geraakt door de overheid omdat heel veel sekswerkers écht in de steek zijn gelaten. We worden gezien als de onderkant van de maatschappij, terwijl wij flink wat belasting betalen (36 procent). Omdat wij via het opting-in systeem werken zijn we geen zelfstandig ondernemer of werknemer, dus legaal gezien hebben we eigenlijk helemaal geen rechten."

Shirley ervaart weinig steun vanuit de gemeente of de landelijke overheid. "Vandaar dat wij nu bezig zijn om het opting-in systeem te veranderen of ervoor te zorgen dat dit in ieder geval niet meer verplicht wordt gesteld. Ik ben met smart aan het wachten op mijn vaccinatie-uitnodiging, ook op dat gebied merk je weer dat wij geen prioriteit zijn voor de overheid. Het is dezelfde situatie als toen alle contactberoepen weer mochten beginnen met werken, behalve wij. Wij zijn óók een contactberoep maar krijgen wederom geen voorrang tijdens het vaccinatieproces."