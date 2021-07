Rouwstoet met paarden en band voor 'koning van de Wallen'

"De Wallen hebben veel koningen en koninginnen gehad. En hij is een van hen. Ook vanwege zijn ondernemende geest", zei Guno Nimmermeer, die goed bevriend was met Van der Loos. "Dit is een moment dat je probeert zo dichtbij mogelijk te komen. Wie was die persoon?"

De rouwstoet vertrok vanaf het hotel. De band bleef na een klein stukje staan op de Nieuwmarkt, de koets en auto's gingen stapvoets naar de Koningskerk in Oost. Na een dienst daar, vertrok de koets weer onder begeleiding van de band naar de Nieuwe Ooster voor de crematie.