BIJ1-lid Quinsy Gario geroyeerd vanwege 'mannelijke dominantie' en 'manipulatief gedrag'

Het bestuur van de partij BIJ1 heeft Quinsy Gario geschorst vanwege manipulatief gedrag, mannelijke dominantie en het zaaien van tweedeling. Dat heeft voorzitter Jurisca Mills laten weten bij een ledenvergadering van de partij. Gario zelf herkent zich niet in de beschuldigingen.

De kunstenaar, activist en nummer twee van de lijst voor de Tweede Kamer, en daarmee de eerste vervanger van Sylvana Simons, zou volgens Mills "toxisch gedrag" vertonen.

Zestien klachten

Mills en het bestuur baseren zich op zestien mensen die binnen de partij hebben geklaagd over het gedrag Gario. "Dat waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen." De klachten zouden gaan over zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer."

De klachten en signalen over Gario kwamen al binnen vanaf het moment dat hij actief werd voor BIJ1, in 2020. De partij zou meerdere keren geprobeerd hebben om de situatie rondom Gario te verbeteren, maar dat is volgens Mills niet gelukt.