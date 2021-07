Woonboten moeten wijken voor ringslangen: "We worden geacht in lucht op te lossen"

Nicolai Visser, die al ruim dertig jaar op een woonboot woont aan de Diemerzeedijk in Oost, moet van de gemeente per april volgend jaar daar zijn vertrokken. Zijn twee woonboten verstoren volgens het stadsdeel de ecologie bij de oeverstrook, waardoor beschermde diersoorten zich niet optimaal kunnen ontwikkelen. "We worden geacht in lucht op te lossen", aldus Visser.

"Onze grootste angstdroom is dat we zo meteen zonder adres geen recht meer hebben op wat voor hulp dan ook", legt hij uit. "Zonder adres ben je een zwerver. We hebben twee bedrijven aan huis, zonder adres kan je geen bedrijf meer voeren. Wij worden maar geacht in lucht op te lossen en gewoon maar te verdwijnen, en dan naar wat? De gemeente geeft aan: het is jullie probleem."

"Wij liggen met onze woonboten best wel ver van de oevers vandaan, dus je zou zeggen dat de flora en fauna en de natuur uitstekend in staat is om aan land te gaan. Zonder tussenkomst van ons, want wij liggen vier meter van de kant", aldus Visser. Het steekt hem dat er iets verderop op de dijk wel vergunningen zijn afgegeven voor de bouw van een villa, een paviljoen en een manege.

De woonboten krijgen geen omgevingsvergunning, omdat de bebouwing op de oever in strijd is met de bestemming 'groen' van het bestemmingsplan dat in 2014 van kracht werd. Om dieren zoals de ringslang en de waterspitsmuis meer ruimte te geven, start de gemeente dit najaar met het vrijmaken van de oevers waar de woonboten liggen.

Het stadsdeel zegt de laatste jaren actief bezig te zijn geweest met het bieden van een alternatieve ligplaats met een financiële compensatie. Visser zegt niet op het aanbod te zijn ingegaan, omdat daarmee zijn maandlasten naar eigen zeggen structureel met 600 procent zouden worden verhoogd. Visser: "Ik heb heb het idee dat we een strohalm krijgen aangereikt die elke keer te kort is om te pakken, waardoor we alsnog verzuipen."

"Onterecht leven zuur gemaakt"

"Dit is een typisch geval, a la toeslagenaffaire, waarbij mensen onterecht het leven zuur wordt gemaakt. Er is zelfs iemand die vanwege het hele gebeuren zelfmoord heeft gepleegd", zegt SP-raadslid Tiers Bakker. "De ombudsman heeft jaren geleden al een dik rapport geschreven dat de bewoners daar niet illegaal wonen. Er zijn veel rechtszaken gevoerd in de loop er jaren, tot aan de Raad van State aan toe. De bewoners hebben ook van de hoogste bestuursrechter gelijk gekregen. De ombudsman is er nu ook weer mee bezig."

Plaatsvervangend ombudsman Anne Martien van der Does herkent de problematiek. "In het verleden heeft de ombudsman meerdere dossiers over woonboten onderzocht. Recent ook in een ander stadsdeel. De grote lijn lijkt te zijn dat de gemeente geen maatwerk levert in gevallen die daar wel om vragen. De ombudsman acht dat niet in overeenstemming met de oplossingsgerichte houding die je van een overheid mag verwachten."

Petitie

Visser heeft zijn hoop nog gevestigd op een hoger beroep tegen de gemeente. Ook is hij een petitie gestart om aandacht te vragen voor zijn situatie. "Wat ik het allerliefste wil is een gesprek met de gemeente. We willen een voortgang waarbij we een normaal leven kunnen leiden. Als de gemeente door gaat drijven en we zouden het hoger beroep verliezen, dan betekent het dat wij in lucht moeten oplossen en als zwervers langs de kant zullen eindigen zonder adres."