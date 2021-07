Politie zoekt dringend naar getuigen zware mishandeling Frédérique (14)

De mishandeling gebeurde rond 14.15 uur in een speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan en de Caro van Eyckhof in Amstelveen. Frédérique werd op het Westwijkplein aangesproken door meerdere jongens. “Een van hen vroeg aan haar: ‘Ben je een jongen of een meisje?’ Toen antwoordde ze: ‘Dat maakt toch niet uit?’ Daarna stelde hij de vraag schreeuwend opnieuw en zei ze: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’", vertelde vader Paul Brink aan AT5/NH Nieuws.

Hoewel ze besloot weg te lopen, werd Frédérique gevolgd door de jongens. Ter hoogte van het speeltuintje kwamen er opeens andere jongens bij. De groep heeft haar meerdere keren in het gezicht geslagen, met ernstig letsel als gevolg. Ze wordt in het ziekenhuis behandeld voor haar verwondingen.

Minderjarig

Volgens de politie zou het gaan om vier of vijf verdachten, vermoedelijk tussen de elf en vijftien jaar. Er wordt pas een specifiek signalement gedeeld zodra de camerabeelden zijn geanalyseerd, maar gisteren werd bekend dat een van hen een goud/geel heuptasje droeg en een ander een paarse korte broek.

Vader Paul zegt verbaasd te zijn dat Frédérique zo is mishandeld enkel omdat ze haar geslacht niet bekend wilde maken. “Er was geen ruzie ontstaan ofzo, niets. Ik heb verdriet om Frédérique omdat ze zoveel pijn heeft, maar ik ben ook verdrietig voor de dader dat hij zo reageert. Ik heb er alleen maar vraagtekens bij.”

Getuigen

Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook mensen die beeldmateriaal van de mishandeling of de verdachten in handen hebben, zoals camera of dashcambeelden, worden dringend opgeroepen dat te delen met de politie.