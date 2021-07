Fietser gewond bij aanrijding op IJdoornlaan

Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een ongeluk op de IJdoornlaan in Noord.

De aanrijding vond rond 18.30 uur ter hoogte van de Dijkmanshuizenstraat plaats. Het slachtoffer kwam in botsing met een auto en is daarna met spoed per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.