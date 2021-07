Neergestoken man loopt politiebureau Flierbosdreef binnen

Een 49-jarige man met diverse steekwonden is gisteren even voor middernacht politiebureau Flierbosdreef binnengelopen. Hij is gewond geraakt bij een steekpartij even daarvoor op een terras tegenover een fastfoodketen op Bijlmerplein.

De man is zelf naar het politiebureau gelopen en is aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd.

De recherche is bezig met een onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Hiervoor komen ze graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of beeldmateriaal hebben, zoals dashcam of camerabeelden. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.