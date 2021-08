Wordt de 36ste landstitel een inkoppertje voor Ajax? ''PSV gaat het ons lastig maken''

Voor Ajaxfans komt er vanavond een einde aan het lange wachten. De ploeg van Erik ten Hag opent om 20.00 uur het nieuwe seizoen in een onderlinge strijd om de Johan Cruijff Schaal met PSV. De Eindhovenaren lijken dit seizoen Ajax' grootste concurrent te worden gezien hun goede spel en prestaties van de afgelopen weken. Samen met Ajaxwatcher Mike Verweij van De Telegraaf en Ajaxfans Kale en Kokkie blikt AT5 vooruit op het nieuwe seizoen.

''Niks lijkt een nieuw kampioenschap in de weg te staan, alleen is dat altijd makkelijker gezegd dan gedaan'', zegt Verweij . ''De selectie is voorlopig nog intact en Ajax heeft een grote financiële voorsprong ten opzichte van de concurrentie.'' Grote vraag natuurlijk ieder jaar rond deze tijd, hoe ziet de selectie eruit als de transferwindow op 31 augustus om 00.00 uur sluit. Vooralsnog is het stil rond spelers als Nico Tagliafico en David Neres, zij staan open voor een vertrek uit Amsterdam en Ajax wil daaraan meewerken.

''Bij Tagliafico hikken veel clubs tegen de gevolgen van de coronacrisis aan. Hij is behoorlijk op leeftijd en heeft dus weinig restwaarde als je die koopt en voor een aantal jaren bindt'', zegt Verweij. ''Voor hem is er veel minder belangstelling dan je op basis van zijn prestaties zou verwachten. Voor Neres komt de belangstelling waarschijnlijk wel. Hij kon al een aantal keer eerder weg, bijvoorbeeld naar China, toen hield Ajax hem tegen. Ik denk dat als de Engelse clubs zich gaan roeren aan het einde van de transfermarkt, dat daar nog wel interesse voor komt.''

Uiteraard wordt er her en der aan spelers getrokken. Tadic stond in de belangstelling van AC Milan, maar verklaarde de liefde opnieuw aan Ajax en tekende een verbeterd contract. En dan is er nog de soap rond André Onana. De keeper was persoonlijk rond met het Olympique Lyon van Peter Bosz, maar begint te twijfelen nu grotere clubs zich hebben gemeld. Hij overweegt te wachten tot januari, vanaf dat moment mag Onana weer met andere clubs onderhandelen. ''Onana moet z'n oren en zijn ogen uit zijn kop schamen'', zegt Ajaxfan Kokkie. ''Als je ziet wat de club en de supporters voor hem gedaan hebben en hoe hij zich nu opstelt, hij moet een schop onder zijn hol krijgen.'' Alvarez Een andere Franse club, Stade Rennes, wil de Mexicaan Edson Alvarez inlijven en deed een openingsbod van 18 miljoen euro. Een bod dat Ajax volgens Verweij misschien wel moet accepteren in tijden van een crisis. ''Ik denk alleen niet dat de sleutel bij Ajax ligt in dit geval, maar bij Alvarez zelf. Ajax is in Mexico een gigantisch grote club en Stade Rennes is dat niet.'' Ajaxfan Kale is niet meer onder de indruk van een bod van 18 miljoen. ''Alvarez heeft een cruciale rol op het middenveld gespeeld afgelopen seizoen, ik denk niet dat Ajax die zomaar laat gaan.''

Bergwijn Mochten Ajax en Alvarez wel uit elkaar gaan, zou directeur Marc Overmars kunnen doorschakelen om een langgekoesterde droom in vervulling te laten gaan. ''Ajax wil graag nog een nieuwe aanvaller'', zegt Verweij. ''Het is heel duidelijk dat ze Steven Bergwijn willen, maar dat is heel gecompliceerd. Spurs wil het aankoopbedrag terug wat ze destijds aan PSV hebben betaald, voor Ajax zou dat een nieuw record betekenen. Ajax wilde 16 miljoen voor Kamaldeen Sulemana betalen, die transfer ketste af dus dat geld hebben ze. Lassina Traoré is voor 10 miljoen verkocht, dus Ajax kan wel wat en zeker als Alvarez verkocht zou worden. Spurs laat Bergwijn voorlopig niet gaan, hij doet het namelijk ook erg goed in de voorbereiding.''

Beide Ajaxfans begrijpen niet goed waarom Ajax haar pijlen op Bergwijn heeft gericht. ''Waar ga je die neerzetten dan?'', zegt Kokkie. ''Tadic, die linksbuiten staat, speelt bijna alles. Of je moet Tadic in de spits zetten, maar dan moet Haller naar het bankie, maar daar hebben ze 22 miljoen euro voor betaald. Voor rechtsbuiten heb je én Berghuis én Antony die met elkaar in een strijd verwikkeld zijn.'' Bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal mogen vanavond 37.500 fans aanwezig zijn. Ajax' tegenstander PSV lijkt dit seizoen de grootste concurrent te worden gezien hun goede prestaties in de kwalificatie voor Europees voetbal van de afgelopen weken. ''Die jongens verkeren in een euforische stemming na hun overwinning op Galatasaray en FC Midtjylland'', zegt Kale cynisch. ''Dat waren echt nietszeggende tegenstanders.'' Kokkie heeft een iets hogere pet op van de ploeg van Roger Schmidt. ''Tussen Ajax en PSV gaat het spannend worden, het gat met de rest van Nederland gaat heel groot worden.''