Amsterdam probeert natte voeten te voorkomen: "Elke druppel telt"

Altijd keek Amsterdam met angstige ogen naar de zee, maar inmiddels lijkt het gevaar vooral uit de lucht te komen. Door klimaatverandering komen hevige stortbuien steeds vaker voor. De stad kan veel druppels hebben, maar de zware regenval vorige maand in Limburg zou ook in Amsterdam voor veel schade en wateroverlast zorgen. En dus moet de stad zich wapenen.

Volgens projectleider Maartje Faasse van Waternet komt het water hier niet, anders dan in Limburg, kolkend van de heuvels stromen. "Het grote verschil is dat Limburg heuvelachtig is. Hier is het relatief vlak. Ja, die hoeveelheid regen kan ook hier vallen. En ook hier stroomt het naar de laagste plekken. Maar dat zijn wel véél lage plekken. En niet één lage plek, zoals een dal. Dus er ontstaat een hele andere vorm van overlast."

In Limburg viel vorige maand op sommige dagen meer dan 150 millimeter regen. Het beeld van mensen die op straat tot hun middel in het water staan zal je in Amsterdam niet snel zien, maar reken maar dat veel Amsterdammers natte voeten zullen krijgen als soortgelijke buien over de stad trekken.

De Amsterdamse grachten zullen niet zo snel overstromen. Overtollig regenwater wordt via gemaal Zeeburg via het Amsterdam-Rijnkanaal het IJmeer en Markermeer ingepompt. En dat werkt prima. Maar dat voorkomt niet dat er water in de straten komt te staan. Want dat water kan in een stad vol steen nergens heen, en de riolen kunnen ook maar zoveel aan. En daarom moet de stad zich beter wapenen tegen extreme stortbuien. Faasse: "Als waterschap hebben we met de gemeente stresstesten uitgevoerd waaruit blijkt wat de kwetsbare plekken in de stad zijn. Zodat je heel gericht maatregelen kan nemen waar dat nodig is."

Waterbergende kunstgrasvelden

Zo is Amsterdam bezig met de ontwikkeling van zogenaamde 'waterbergende kunstgrasvelden'. Op het Marineterrein staat een proefopstelling, en Sacha Stolp - regisseur klimaatadaptatie bij de gemeente- legt uit: "Wat we eigenlijk doen is een natuurlijk systeem van grondwater nabootsen. We vangen het water dat van bovenaf komt in de kratjes die onder het veld zijn geplaatst. Daar bewaren we het."

Het opgeslagen water verdampt, en geeft een verkoelend effect heeft. "Dat is het mooiste. Als je een natuurlijk systeem hebt dat zoveel mogelijk water opvangt op locatie. En daar ga je het hergebruiken, want regenwater kunnen we ook heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld koeling." En dat is lekker voor de sport, maar voorkomt dat zo'n kunstgrasveld bij zwaar weer overstroomt."