Ajax vernederd door PSV in duel om Johan Cruijff Schaal

Ajax kende vanavond een teleurstellende seizoensstart. Het jaarlijkse duel om de Johan Cruijff Schaal ging met 0-4 verloren tegen PSV waardoor Ajax de eerste prijs van het seizoen aan zich voorbij ziet gaan. PSV'er Noni Madueke was met twee goals de plaaggeest voor de Amsterdammers.

27.000 supporters waren welkom in de Johan Cruijf Arena - NH Sport/Tijmen Koelemeijer

Ajax begon met Remko Pasveer en Steven Berghuis in de basis. Pasveer verving de lichtgeblesseerde Maarten Stekelenburg en Berghuis nam op de rechtervleugel de plek in van Antony, die zaterdag met Brazilië goud pakte op de Olympische Spelen in Tokio. Ook Nicolas Tagliafico en Lisandro Martinez keerden na het winnen van de Copa América met Argentinië weer terug in de basis. Vliegende start PSV opende al vroeg in de wedstrijd de score. Noni Madueke kwam vanaf de rechterkant naar binnen veraste Pasveer in de korte hoek: 0-1. Maar nog geen twee minuten later was Ajax dat op de deur klopte bij de Noord-Hollandse PSV-keeper Joël Drommel. Berghuis leek een voorzet vanaf de rechterkant van Dusan Tadic binnen te koppen, maar door de vingertoppen van Drommel belandde de bal op de lat. Na een kwartier spelen kon er voor het eerst gejuicht worden door de 27 duizend aanwezige Ajax-fans. Sebastian Haller leek voor de Ajax de 1-1 binnen te schieten, maar even later oordeelde de VAR anders. Aangever Tadic stond buitenspel en dus ging het doelpunt niet door.

Het was in de eerste helft in aanvallend opzicht vooral Ajax het spel dicteerde, maar toch was het PSV dat op 0-2 kwam. Via een snelle uitbraak was het wederom Noni Madueke met de treffer. Dit keer koos de 19-jarige Engelsman voor een actie buitenom en schoot hij met zijn rechterbeen binnen. Rode kaart Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de Amsterdammers. Vijf minuten voor rust moet Ajax met tien man verder nadat Tagliafico met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De Argentijnse linksback zette een keiharde tackel in op PSV-verdediger Ramalho en moest daarom vroegtijdig het veld verlaten. Een flinke tegenvaller voor Ajax, dat met een 0-2 achterstand ging rusten.

Pijnlijke avond De tweede helft was minder aantrekkelijk dan eerste helft. Ajax kwam niet tot grote kansen en PSV was tevreden met een 0-2 voorsprong. Bij Ajax, waar het vertrouwen voor de wedstrijd groot was, was het dan ook niet de seizoensstart waar ze op gehoopt hadden. Ook in de tweede helft konden de Amsterdammers hun achterstand niet wegwerken. Een kwartier voor tijd kwamen de Eindhovenaren via Yorbe Vertessen zelfs nog op 0-3. Vertessen kwam na de rust in het veld voor Eran Zahavi en was dus meteen trefzeker. Met een laag hard schot in de korte hoek gaf hij Pasveer het nakijken. Maar daarmee was het nog niet gedaan. De Duitser Mario Götze zorgde voor vlak voor het eindsignaal met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek voor een eindstand van 0-4. Daarmee sleept PSV de eerste prijs van het seizoen binnen en voor Ajax is het een avond om snel te vergeten.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez (86. Magallan), Tagliafico; Gravenberch, Klaassen (46. Rensch), Blind (74. Ekkelenkamp); Berghuis (74. Danilo), Haller (62. Neres), Tadic