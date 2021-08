Joodse werkkampen in het Amsterdamse Bos: ''Deze waterpartijen hebben ze uitgegraven''

In De Boswinkel in het Amsterdamse Bos wordt volgende week de tentoonstelling 'Tewerkgesteld in het Amsterdamse Bos. Joodse werkkampen in en rond Amsterdam 1941-1944' geopend. In het AT5-programma Amsterdam Informeert neemt onderzoeker Lion Tokkie ons mee het bos in en legt uit wat zich hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld.

AT5

Dat het Amsterdamse Bos is aangelegd als werklozenproject in de jaren dertig is voor velen bekend. Maar wat veel Amsterdammers niet weten is dat er in het bos tijdens de Tweede Wereldoorlog speciale werkkampen waren. Joodse mannen werden hier verplicht tewerkgesteld. Onderzoeker Lion Tokkie werkte mee aan de tentoonstelling over deze, tot nu voor velen, onbekende schaduwzijde van het bos en vindt het goed dat er meer aandacht voor komt.

Quote ''Joden werden hier tewerkgesteld omdat de Duitsers de jonge mannen uit Amsterdam wilden hebben'' lion tokkie, onderzoeker

Tokkie neemt ons eerst mee naar de plek waar de mannen naartoe werden gebracht, aan de zuidkant van het Nieuwe Meer.''Hier kwamen de Joodse mannen aan met een boot vanaf het Olympisch Stadion over het Nieuwe Meer. Ze stapten uit en gingen dan werken.'' Dat de Joodse mannen hier verplicht tewerk werden gesteld is volgens Tokkie een gevolg geweest van de Februaristaking. ''De Duitsers wilden de jonge mannen uit Amsterdam hebben. Ze haalden ze uit de stad en zetten ze hier in werkkampen in kleine groepjes bij elkaar. En dan moesten ze zwaar werk verrichten.''

Quote ''Ze zijn eigenlijk allemaal in Auschwitz vermoord, op 150 na die teruggekomen zijn'' 'lion tokkie - onderzoeker

''De werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitgraven van waterpartijen en het aanleggen van drainagesystemen.'' En dat is nog altijd zichtbaar in het Amsterdamse Bos, laat Tokkie ons zien als we langs een aantal sloten lopen. Voor bijna alle Joodse mannen die in het Amsterdamse Bos hebben gewerkt zijn de werkkampen een voorportaal geweest voor deportatie. ''Ze zijn eigenlijk allemaal in Auschwitz vermoord op 150 na die teruggekomen zijn'', sluit Tokkie zijn verhaal af.

Bosbaan met rechts barakken - Bron: collectie mevrouw Jacoby-Unger