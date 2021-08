Kofferchaos drijft passagier tot uiterste: marechaussee grijpt in op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft afgelopen nacht in de bagagehal een agressieve passagier aangehouden. De reiziger draaide door nadat hij in een overvolle bagagehal urenlang moest wachten op zijn koffers. Reden voor de chaos zou een mechanische storing of personeelstekort bij Transavia's afhandelaar Viggo zijn geweest.

Volgens een woordvoerder werd de reiziger 'verbaal agressief' tegen de marechaussees die een oogje in het zeil hielden in de bagagehal. De marechaussees hebben de passagier gewaarschuwd, maar hij bleef tegen ze schreeuwen. Omdat hij niet kalmeerde, is hij aangehouden. Inmiddels is hij met een proces-verbaal op zak naar huis gestuurd.

De man draaide door vanwege het lange wachten op zijn bagage. Honderden passagiers van Transavia hebben afgelopen nacht urenlang moeten wachten op hun koffers. Reiziger Eddy van Warmerdam uit Amsterdam was een van hen. Zijn vlucht uit Palma de Mallorca landde om 0.15 uur op Schiphol. Pas om 3.15 uur kon hij met zijn bagage naar huis.

Geen informatie

Volgens Van Warmerdam kreeg niemand te horen waarom de bagageafhandeling zo lang duurde. "Er werd veel geklaagd, maar er kwam geen informatie. Achter de Viggo-balie zaten drie medewerkers. Die dachten dat een mechanisch probleem voor de urenlange vertraging zorgde."

De officiële verklaring voor de kofferchaos is volgens Transavia een personeelstekort bij afhandelaar Viggo. Vorige week zijn er meerdere Transavia-vluchten zonder koffers vertrokken omdat er niet genoeg medewerkers waren om de vliegtuigen te laden en te lossen.

Doorweekt

De passagiers van een Transavia-vlucht uit Malaga kregen vorige week woensdag na een uur wachten hun koffers doorweekt terug. Vermoedelijk heeft de bagage van die vlucht in de regen op het platform gestaan tot er personeel beschikbaar was om de koffers naar de bagagebanden te brengen.