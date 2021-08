Twee bewoners van West thuis overvallen tijdens verkoopafspraak

Een 28-jarige bewoonster van een woning aan de Douwes Dekkerstraat in de Kinkerbuurt is gisteren het slachtoffer geworden van een overval. Vrijwel tegelijkertijd vond er ook een woningoverval plaats in de Jan Evertsenstraat.

De overval in de Douwes Dekkerstraat gebeurde rond 21.40 uur. De bewoonster had een afspraak om iets te verkopen gemaakt bij haar thuis, maar nadat ze de deur open had gedaan werd ze overvallen.

De dader duwde haar waardoor ze op de grond viel, waarna ze werd bedreigd met een mes. De overvaller heeft elektronica uit haar woning meegenomen en is nog niet opgepakt. De Forensische Opsporing van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. De politie vraagt getuigen zich te melden. Het slachtoffer is niet gewond geraakt.

In de Jan Everstenstraat werd rond 21.45 uur een bewoner overvallen, die opvallend genoeg ook een verkoopafspraak bij hem thuis had gemaakt. Het slachtoffer, een 26-jarige man, werd eveneens bedreigd met een steekwapen en de overvaller nam ook elektronica mee.

Agenten hebben in de omgeving naar de dader gezocht, maar hij is niet gevonden. De politie is ook op zoek naar getuigen van deze overval.