Stad NL V Gratis maandverband en tampons op de VU: "Menstrueren, daar kies je niet voor"

Stel je bent ongesteld, maar je hebt geen geld voor tampons of maandverband. Uit onderzoek van stichting De Bovengrondse blijkt dat 1 op de 10 vrouwen hier soms last van heeft. Daarom hebben studenten van de VU een even simpele als doeltreffende oplossing bedacht: een menstruatiekastje. Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam gaat bij de studenten langs om te bekijken hoe dat in zijn werk gaat.

"Menstrueren, daar kies je niet voor", vertelt voorzitter van studentenvakbond SRVU Pieter van Rossum. "Maandverband is gewoon een primaire levensbehoefte voor heel veel mensen. Als je daar geen geld voor hebt, zit je enorm in de shit." Daarom besloten de studenten tijdens een vergadering om iets aan dit probleem te doen. Ze hebben een rood kastje neergezet op de VU, dat ze vullen met gratis maandverband en tampons. Zo kan iedereen die geen menstruatieproducten kan betalen ze gewoon uit het kastje pakken.

Nicole Römer van Neighborhood Feminists bevestigt dat menstruatie-armoede in Nederland een serieus probleem is. "In 2019 is uit onderzoek gebleken dat 1 op de 10 mensen die menstrueert wel eens niet genoeg geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Mensen gaan er vanuit dat dit probleem zo ver van huis is en dat het voor universitaire studenten sowieso geen probleem zou zijn. Ik vind het heel goed dat studenten van de VU nu gestart zijn met dit kastje. Dat is goed nieuws."

Er wordt veel gebruik gemaakt van het menstruatiekastje op de VU en de SRVU krijgt positieve reacties. "We kregen laatst een DM van een vrouw die nog bij haar ouders woonde. Ze vertelde dat ze het thuis financieel zwaar had en dat dit kastje ervoor zorgde dat ze zich minder zorgen hoefde te maken over haar levensvoorzieningen", vertelt Van Rossum. "Dat geeft ons een gevoel dat je de wereld net iets beter hebt gemaakt en dat is heel mooi."

"Ik vind eigenlijk dat iedereen gratis maandverband of tampons van de overheid moet krijgen. We kiezen er niet voor om ongesteld te worden en het is echt nodig", vertelt een jonge studente aan Rosalie. Veel jonge vrouwen zijn enthousiast over het menstruatiekastje. "Ik zou veel meer van dit soort kastjes willen zien", vertelt een andere studente. Daar is Van Rossum het roerend mee eens: "Uiteindelijk hoop ik dat op iedere wc straks maandverband ligt, net zoals wc papier."

