Man thuis in arm gestoken bij verkoop laptop Marnixstraat

Een bewoner van de Marnixstraat is zaterdagavond in zijn woning in zijn arm gestoken bij de verkoop van zijn laptop. Kort nadat de man de 'koper' rond 23.00 uur had binnengelaten, trok deze een mes.

Hij wilde er zonder te betalen vandoor gaan met de laptop, waarna er een worsteling ontstond tussen de twee. De verkoper werd hierbij in zijn linkerarm gestoken. De verdachte ging er vervolgens rennend vandoor met de laptop, het slachtoffer rende achter hem aan. Even later liet de verdachte de laptop achter op de Leidsekade.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar dat mocht hij korte tijd later weer verlaten. De recherche heeft in en rondom het huis van de man sporenonderzoek gedaan.