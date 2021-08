Kale en Kokkie balen van 2e helft: "Had monsterscore moeten worden"

Met speels gemak heeft Ajax zaterdag de eerste competitiewedstrijd van het seizoen gewonnen. In Amsterdam werd het gepromoveerde NEC in de eerste helft helemaal weggespeeld: 5-0. Na rust kwamen daar geen doelpunten meer bij. Twee dagen na de overwinning staan de mannen niet helemaal goedgemutst bij De Toekomst. "Doelsaldo is zo belangrijk, het had een monsterscore moeten worden." Wel zijn ze te spreken over hun grote vriend Lasse Schöne.