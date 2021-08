Taakstraf voor automobilist die politieauto's ramde in Zeeburgertunnel

De man was onder invloed van alcohol en cocaïne en reed over de A1 in de richting van Amsterdam. Hij manoeuvreerde daarbij over vrijwel de gehele breedte van de rijbaan. Tussen de afslagen Bussum en Naarden werd hij bijna klemgereden, maar de bestuurder wist toch verder te rijden nadat hij een auto raakte. Toen de politie hem in de Zeeburgertunnel daadwerkelijk tot stilstand bracht, ramde hij verschillende politiewagens.

Poging tot doodslag

De officier van justitie vond dat het ging om poging tot doodslag op zeven politieagenten en eiste daarom zestien maanden gevangenisstraf. De advocaat van de automobilist vond dat niet terecht. Ze zei dat er niet kon worden vastgesteld dat de bestuurder de bedoeling had om agenten van het leven te beroven of zwaar te verwonden. Volgens haar was het enige doel om aan de politie te ontkomen.

De rechtbank ging daar ook vanuit. Er zou daarnaast te weinig informatie zijn geweest over bijvoorbeeld de snelheid waarmee gereden werd, waardoor het niet duidelijk is of er een kans was dat agenten hadden kunnen overlijden. Poging tot zware mishandeling op vier agenten kon wel bewezen worden. De kans op zwaar lichamelijk letsel is volgens de rechtbank " naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk" bij een botsing met de muur van de tunnel.

Passend

De rechtbank vindt een taakstraf van 240 uur daarom "passend". De automobilist heeft een aantal dagen in voorarrest gezeten. Per dag wordt er twee uur afgetrokken van die 240 uur taakstraf. Ook mag de bestuurder een halfjaar lang geen auto rijden. Na de achtervolging werd het rijbewijs van de man afgepakt. De tijd dat hij zijn rijbewijs kwijt was moet van het halfjaar worden afgetrokken.

Verder moet hij een agent 300 euro schadevergoeding betalen, een tweede agent 880 euro schadevergoeding en een derde agent 875 euro schadevergoeding.