Expositie over huiselijk geweld en kindermishandeling: ''Er was vaak slaande ruzie in huis''

In het Rembrandtpark en op het Hoekenrodeplein in Zuidoost zijn vanaf deze week portretten te zien van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vormen van geweld komen veel voor in Amsterdam en met de expositie 'Wij...doorbreken de cirkel van geweld' wil de organistie het meer bespreekbaar maken. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt Deirdre Bouwman, zelf slachtoffer van huiselijk geweld en misbruik, over haar verleden en hoe ze geholpen is.

Op jonge leeftijd kreeg Deirdre Bouwman te maken met huiselijk geweld. ''Madden vaak slaande ruzie met bedreigingen. Vooral vanuit mijn vader naar mijn moeder en naar mij toe.'' En dat was niet alles. Deirdre werd ook seksueel misbruikt door haar vader. Deirdre is niet de enige die dit is overkomen. In Amsterdam komen huiselijk geweld en kindermishandeling veel voor. In 2020 zijn er bij veilig Thuis in de regio Amsterdam-Amstelland meer dan 11.000 meldingen binnengekomen. Slechts vier procent van de meldingen is gedaan door burgers, het grootste deel komt van de politie.





Quote ''Mijn buurvrouw bood mij een kopje thee aan met een koekje. Ze had geen oordeel. Ze was er voor mij en dat was veilig'' deirdre bouwman - ervaringsdeskundige

Deirdre heeft zelf als kind veel steun gehad van haar buurvrouw. ''Zij bood mij een kopje thee aan met een koekje. Ze wist van het geweld want dat hoorde ze door de muren. Maar daar had ze geen oordeel over. Ze was er voor mij en dat was veilig. Op het moment dat ze een oordeel zou hebben, zou ik in de clinche komen met mijn loyaliteit als kind.''

Iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft, raadt Deirdre aan om iemand te zoeken bij wie je je veilig voelt. ''Bij wie je je durft open te stellen. En dat kan iedereen zijn.'' Belangrijk is volgens Deirdre dat diegene vrij van oordeel is en met een neutrale blik kijkt. Dat kan een bekende zijn maar ook een ervaringsdeskundige.

In de expositie 'Wij...doorbreken de cirkel van geweld' komt deze boodschap ook terug. Op de portretten staan voormalig slachtoffers van huiselijk geweld samen met mensen die hen geholpen hebben. En zo hoopt de organisatie dat huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar worden en dat slachtoffers hulp durven te vragen.

Het gaat nu goed met Deirdre. Haar eigen verleden gebruikt ze om als ervaringsdeskundige, vrouwen te helpen een soortgelijk trauma te verwerken. Met de stichting HARTvrouwen heeft ze al meer dan vijftig vrouwen opgeleid die trainingen geven in Amsterdam Zuidoost.