Grachtbewoners strijden tegen jarenlange komst damwanden: "Een inbreuk op het woongenot"

"Deze kun je direct voor de kademuur in de grond aanbrengen en ze geven voldoende stabiliteit", legt Jim Klinkhamer de plannen uit. "Het geeft stijfheid en veiligheid. Het is een volkomen sterk alternatief."

Damwanden worden vaak ingezet om te voorkomen dat kades instorten, maar door die ingreep wordt gevreesd voor overlast en veel ruimteverlies in het water. Dat vinden bewoners aan de Waalseilandsgracht in het centrum van de stad. Ze richtten groep 'De Groene Wal' op en kwamen met een alternatief. Buispalen, die onder andere bij het Oosterdok worden gebruikt.

Bijzonder in deze situatie is dat de gemeente tegelijkertijd wel open lijkt te staan voor het werken met buispalen, want 50 meter van de kade aan de Waalseilandsgracht kan niet met damwanden worden verstevigd. Voor dat stuk wordt gekeken naar het door bewoners aangedragen alternatief.

Daar kijkt de gemeente anders naar. Ze laten weten dat het alternatieve plan van bewoners getest moet worden op grote schaal, maar daar is geen tijd voor. De veiligheid staat volgens de gemeente voorop en zij geven aandat de kade in slechte staat verkeert. Daarom wordt er gekozen voor damwanden.

Voor woonbootbewoner Reinier Lorist is het daarom lastig te accepteren dat de damwanden er gaan komen. Hij hoopt dat het plan van 'De Groene Wal' ook voor de andere 400 meter kade gebruikt gaat worden, zodat hij straks niet tegen een damwand aankijkt. "Het kan ook nog eens een keer meer dan tien jaar gaan duren voordat de kades überhaupt hersteld gaan worden", aldus de woonbooteigenaar. "Dat is toch wel een enorme inbreuk op het woongenot."

Rechtszaak

Het is niet zo dat de bewoners tegen maatregelen zijn om te voorkomen dat kades instorten. Als de veiligheid echt in het geding is, dan begrijpen ze dat er moet worden ingegrepen. Door eigen onderzoek naar haalbaarheid van het alternatieve plan, denken ze een kans te maken om de gemeente van gedachten te laten veranderen. Wel zullen buurtbewoners dat afdwingen bij de rechter, want ze hebben een kort geding aangespannen. Hiervan dient de eerste zaak op 9 september.

Jim Klinkhamer heeft vertrouwen in het alternatieve plan en in een goede afloop. "Het is gewoon een beeld dat verwijst naar een traditionele havenkade en dat is aanvaardbaar voor tien jaar", vertelt hij. "Terwijl damwanden voor tien jaar stuitend lelijk en vervuilend is."