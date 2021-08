Klant moet portemonnee afstaan tijdens mislukte overval op fastfoodrestaurant

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die begin april een fastfoodrestaurant in West proberen te overvallen. Het personeel achter de balie staat uit het niets oog in oog met de verdachten van wie er één een groot mes trekt. Even lijkt het erop dat het tweetal onverrichter zake naar huis moet, maar dan beroven ze een klant van zijn portemonnee.

AT5

De mannen zijn voor het eerst op bewakingsbeelden te zien als ze op zaterdag 10 april rond 21.15 uur over de parkeerplaats richting het restaurant lopen. ''Op het moment dat de twee verdachten de zaak binnen komen lopen, wordt een al aanwezige klant geholpen door de medewerker achter de kassa. Het duo wacht op hun beurt'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Op het moment dat ze aan de beurt zijn, wordt duidelijk dat ze niet voor een burger of een patatje komen, maar voor geld. Een van de verdachten haalt een groot mes tevoorschijn en begint ermee te zwaaien. De medewerkster doet, zichtbaar geschrokken, meteen een stap achteruit. ''Het zijn angstige momenten voor de medewerkers. Het is niet niks als je uit het niets een mes op je gericht krijgt en bedreigd wordt. Ondanks dat de mannen zichzelf goed ingepakt hebben hopen we dat mensen ze herkennen.''

Quote "Er is tot op heden nog geen contact geweest met het slachtoffer dat beroofd is" marijke stor, politie amsterdam

De verdachte wil dat ze de toegangsdeur tussen het restaurant en de werkruimte openen, maar dat gebeurt niet en het mes verdwijnt weer in zijn broek. Zonder buit vertrekken is blijkbaar geen optie. De verdachte met het mes loopt richting de klant die op zijn bestelling staat te wachten, het mes komt weer tevoorschijn en de klant moet zijn portemonnee afgeven. ''Er is tot op heden nog geen contact geweest met het slachtoffer dat beroofd is. Wij weten dus ook niet of gestolen passen uit zijn portemonnee gebruikt zijn. Ook voor hem moet het een vervelende situatie zijn geweest. Wij komen hierover nog graag met hem in contact.'' Op beelden van een camera buiten is te zien hoe de twee het restaurant uit rennen en meteen linksaf slaan. Ze vluchtten langs het gebouw van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam in de richting van de A10.