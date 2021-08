Superfan Big Franky rouwt om verlies Stones-drummer Charlie Watts: ''Ik was in totale shock''

Charlie Watts, de drummer van de rockband The Rolling Stones, is afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden. Voor de Amsterdamse Big Franky, die al vanaf zijn 18e enorm fan is van Watts, een grote klap.

''Ik viel bijna flauw. Ik was echt in shock, totale shock'', reageert Big Franky zichtbaar geëmotioneerd op de vraag hoe hij zich voelde toen hij hoorde dat Charlie Watts was overleden. The Rolling Stones speelden een belangrijke rol in zijn leven. ''Op mijn 18e, toen ik in mijn eentje met een jack vol spijkers stond te dansen, zette ik de Stones al op.''