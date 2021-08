'Ronaldo-gooier' Ekkelenkamp gaat in Duitsland voetballen

Het gonsde al, maar nu is het officieel. Jurgen Ekkelenkamp gaat Ajax verlaten. De club heeft overeenstemming bereikt met Hertha BSC over de directe transfer naar de Duitse club.

Het contract van Ekkelenkamp bij Ajax liep nog tot en met 30 juni 2022. De 21-jarige middenvelder speelde sinds de zomer van 2013 in de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 19 april 2018 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – VVV Venlo (4-1). Hij speelde in totaal 40 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 6 doelpunten.

De international van Jong Oranje werd met de club twee keer landskampioen (2019 en 2021) en legde twee keer beslag op de KNVB beker; het afgelopen seizoen en in 2019. In 2019 won hij tevens de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2017-2018 werd hij met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie.

Bij veel Ajax-supporters maakte 'Ekkie' zich onsterfelijk toen hij in het legendarische seizoen 2018-2019 tegen Juventus bewust geel pakte door Cristiano Ronaldo op volle snelheid met beide handen vast te pakken. Hij kreeg daardoor de bijnaam Ronaldo-gooier. Met die cultstatus was hij later in het jaar wel klaar liet hij aan AT5 weten.