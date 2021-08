Antony begint in basis bij Ajax tegen Vitesse, Berghuis op de bank

Ajax begint vandaag met Antony in de basis tegen Vitesse. Dat betekent dat Berghuis voor het eerst sinds zijn overstap van Feyenoord is gepasseerd. Opvallend is dat Tagliafico terugkeert van zijn schorsing, maar genoegen moet nemen met een een plek op de bank. Ajax speelt om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse.