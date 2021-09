Stad NL V 60.000 euro studieschuld: 'stufistrijder' Max ruilt tot hij ervan af is

Je zal maar een studieschuld van maar liefst 60.000 euro hebben openstaan. Met dit probleem zit Max Koedijk. Van DUO mag Max zijn schuld terugbetalen in dertig jaar, maar daar zit hij natuurlijk totaal niet op te wachten. Daarom heeft Max als doel om binnen een jaar zijn enorme schuld te hebben 'kwijtgeruild'. Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam is benieuwd hoe hij te werk gaat en gaat langs bij de ruilkoning.

Van een knuffel naar een auto, tot zelfs een Rolex. Max lijkt niet te stoppen en dat zal hij dan ook pas doen als hij volledig van zijn torenhoge studieschuld af is. Max was net achttien, studeerde in Amsterdam en kwam maar met moeite rond. Totdat een studiegenoot hem aanraadde om te gaan bijlenen. "Iedereen deed dat, tenslotte", vertelt Max.

In plaats van de geplande vier jaar, duurde zijn studie zeven jaar. En dat betekende weinig goeds voor de hoogte van zijn schuld. "Het voelde alsof ik werd 'gebackstabbed' door mijn achttienjarige zelf die mij achteraf nog een soort van te grazen nam."



Hij is geschrokken van het bedrag, maar is zeker niet de enige in Nederland die een studieschuld heeft. Een alternatief voor het leenstelsel ziet Max niet direct. "Maar ik vraag me wel af of je als land moet willen dat studerende mensen zich in zulke hoge schulden steken", zegt Max.

"Ik maak bij een nieuwe ruil altijd een kort filmpje en foto voor op Instagram, ik vraag dan meteen of iemand met mij wil ruilen." Toen de producten nog klein waren maakte Max meestal gebruik van Marktplaats. "Nu is het vooral een kwestie van: wie zou dit willen? En mail ik veel naar bedrijven en personen die mij in contact kunnen brengen met mensen die hierin interesse hebben."

"Voor mijn zevende ruil had ik een Rolex ter waarde van vijfduizend euro, die stond me heel erg goed. Maar ik moest hem helaas verder ruilen." Max is begonnen op 1 maart 2021, de teller staat nu op vijftienduizend euro. "Ik hoop in maart 2022 klaar te zijn, als het een week langer duurt is dat geen groot probleem maar het streven is wel om er in maart vanaf te zijn."